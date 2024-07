Fußball

vor 51 Min.

Die neue Spielgemeinschaft aus Buch und Obenhausen ist startklar

Plus Sechs Wochen vor Saisonstart standen die einstigen Rivalen aus den Nachbarorten Buch und Obenhausen erstmals zusammen auf dem Fußballplatz.

Von Stephan Schöttl

„Jetzt wird es langsam eng auf dem Platz“, meinte Harry Haug lachend. Der Trainer-Dino hat am Sonntagnachmittag zusammen mit seinem Kollegen Uli Klar zum ersten Training der neuen SGM Buch/Obenhausen eingeladen. Spieler aus allen drei Männermannschaften, mit denen die Spielgemeinschaft ab der kommenden Saison an den Start geht, waren dabei. Haug und Klar zählten über 50 Aktive und freuten sich wie ihre Trainerkollegen Fedor Rudi, Manuel Stadler, Simon Seitz und Markus Niegisch freilich riesig über den großen Zuspruch.

Das Besondere: Weil es quasi der Startschuss für eine neue Ära der beiden Vereine TSV Buch und TSV Obenhausen war, schauten auch viele interessierte Zaungäste vorbei. Einer der Zuschauer meinte: „Die Spielgemeinschaft ist eine prima Idee, die alten Rivalitäten vor Jahrzehnten gehören doch längst der Vergangenheit an.“ Nur gut 300 Meter Luftlinie liegen zwischen den Sportplätzen der beiden Nachbarorte, viele Spieler sind befreundet und haben teilweise in der Jugend die gleichen Trikots getragen. Im Nachwuchs arbeitet man in der SGM Rothtal sowieso schon zusammen. Haug meint: „Natürlich gibt es auch Leute, die diesen Zusammenschluss skeptisch sehen. Aber wir haben uns für diesen Weg, den viele andere Vereine aufgrund der demografischen Entwicklung in der Zukunft bestimmt auch noch einschlagen müssen, eben schon jetzt und vor allem freiwillig entschieden.“ Ebenso optimistisch und voller Tatendrang sind die beiden Sportlichen Leiter Steffen Amann und Maximilian Tränkle. „Das ist eine riesen Chance für beide Vereine“, sagt der Bucher Abteilungsleiter Amann. Und Coach Haug sieht obendrein „unglaubliches Potenzial, was den Zuschauerzuspruch angeht“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen