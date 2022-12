Fußball

vor 34 Min.

Die Tage von Johnny Schewetzky als Trainer beim SV Beuren sind gezählt

Plus Der Iller-Kreisligist SV Beuren und Trainer Johnny Schewetzky gehen ab Sommer 2023 getrennte Wege. Wie es nun in der Rückrunde weitergehen soll.

Von Oliver August

So schlecht läuft es für die Fußballer des SV Beuren in der Kreisliga A Iller nicht. Die Mannschaft ist als Tabellensiebter in die Winterpause gegangen. „Die sportliche Situation ist für uns absolut zufriedenstellend“, sagt Abteilungsleiter Daniel Schaffer. Und dennoch haben die Verantwortlichen schon jetzt eine Entscheidung für die Zukunft getroffen.

