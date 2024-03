Ein Traumtor von Nico Fundel ebnet dem FV Illertissen im Derby den Weg

Plus Illertissen gewinnt das Regionalliga-Derby gegen Memmingen mit 3:1. Die entscheidenden Akzente setzt einer, der auch schon auf der anderen Seite gespielt hat.

Mit dem fünften Sieg in Folge hat der FV Illertissen den vierten Rang in der Tabelle der Regionalliga Bayern gefestigt. Doch das 3:1 (1:0) im Derby gegen den FC Memmingen war ein hartes Stück Arbeit. Beide Mannschaften hatten während des gesamten Spieles mit dem böigen und unangenehmen Wind zu kämpfen, sodass der Ball öfter nicht da landete, wo er eigentlich hin sollte.

Der Auftakt für die Illertisser war trotzdem einer nach Maß, denn Nico Fundel jagte eine Flanke von Marco Gölz mit seiner Direktabnahme zum 1:0 in den Winkel. Die Einheimischen hatten in der Folge das Geschehen unter Kontrolle, die Memminger zeigten zwar, dass sie sich einiges vorgenommen hatten. Richtige gefährlich wurden sie aber nicht, lediglich Maximilian Dolinski prüfte Torhüter Felix Thiel mit einem Distanzschuss. Nach einer guten halben Stunde (32.) hätte Daniele Gabriele bereits für eine Vorentscheidung sorgen können. Er lief auf Zuspiel von Tobias Rühle allein aufs Tor zu, umkurvte Torhüter Tobias Werdich, zielte dann aber neben das leere Tor. Vor der Pause vergab Rühle eine weitere Möglichkeit für den FVI.