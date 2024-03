Fußball

14:25 Uhr

Er kam, sah und traf: Denis Milic schießt den FV Illertissen zum Sieg

Plus Der FV Illertissen gewinnt im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause mit 1:0 in Bayreuth. Ein Eigengewächs jubelt über den ersten Treffer in der Regionalliga.

Von Hermann Schiller

Der Auftakt nach der Winterpause ist für den FV Illertissen gelungen. In der Regionalliga Bayern gewann die Mannschaft um Trainer Holger Bachthaler bei der SpVgg Bayreuth mit 1:0. Matchwinner war ein Eigengewächs: Denis Milic, in der Winterpause aus dem Landesliga-Kader aufgerückt, erzielte das entscheidende Tor des Tages - drei Minuten nach seiner Einwechslung.

Einer der ersten Gratulanten war ein Ex-Illertisser: Lukas Kling, der inzwischen Co-Trainer der Bayreuther ist, meinte: "Glückwunsch, das war ein verdienter Sieg.“ Vor der tollen Kulisse von knapp 2500 Zuschauerinnen und Zuschauern musste der FVI auf den erkrankten Neuzugang Tobias Rühle und die verletzten Furkan Kircicek und Franz Helmer verzichten. Die Anfangsphase war in die Rubrik "vorsichtiges Abtasten" einzuordnen, beide Teams standen gut. Erst in der 23. Minute gab es die erste torgefährliche Szene, als der Bayreuther Marco Stefandl aus etwa zwölf Metern in guter Position verzog. Ansonsten waren gefährliche Aktionen nur seitens der Illertisser zu verzeichnen, die Gastgeber hatten keine einzige Tormöglichkeit mehr. Dafür hatte Daniele Gabriele nach einer knappen halben Stunde (27.) eine Großchance, als er allein aufs Tor des besten Bayreuthers, Torhüter Lucas Zahaczewski, zusteuerte - und scheiterte. Den Gästen boten sich in der Folge weitere Möglichkeiten, doch David Udogu, Yannick Glessing und erneut Daniele Gabriele vergaben.

