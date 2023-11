Fußball

vor 32 Min.

Für das Derby reist der Trainer des SV Offenhausen sogar aus dem Urlaub an

Plus Alexander Höhne kommt extra aus dem Tannheimer Tal zum Duell mit dem TSV Neu-Ulm. Der Aufwand hat sich für den Trainer des SV Offenhausen gelohnt.

Von Michael Schuster Artikel anhören Shape

In der Fußball-Bezirksliga konnte auch der SV Offenhausen dem TSV Neu-Ulm keine Niederlage beibringen. Das Derby endete mit einem am Ende leistungsgerechten 1:1. Neu-Ulm behauptete dadurch bei Dauerregen den Platz an der Sonne, während Offenhausen zumindest den Vorsprung auf die Abstiegsränge konstant halten konnte.

„Ich denke, dass das Unentschieden auch die gezeigten Leistungen widerspiegelt“, meinte der Neu-Ulmer Trainer Peter Passer nach dem Schlusspfiff. Sein Offenhauser Kollege Alexander Höhne stimmte im Prinzip zu, er ging aber mehr ins Detail. „Die erste Hälfte ging an uns, die zweite an Neu-Ulm“, meinte er, bevor er sich wieder in den Familienurlaub ins Tannheimer Tal verabschiedete. Höhne war eigens wegen des Derbys aus den Alpen angereist. Dieser Aufwand hat sich für ihn gelohnt. Seine Mannschaft, die aufgrund der Tabellenkonstellation als Außenseiter in die Begegnung gestartet war, tat alles, um die Einschätzung des Neu-Ulmer Trainers zu unterstreichen. „Der Alex glaubt mir nicht, wenn ich ihm sage, dass seine Mannschaft von den Einzelspielern her ganz bestimmt unter die Top fünf in der Liga gehört“, betonte Passer nach den 90 Minuten noch einmal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .