Für die Fußballer des FV Illertissen hat das lange Warten ein Ende

Plus Nach vielen Trainingseinheiten steht für den FV Illertissen am Freitag bei der SpVgg Bayreuth das erste Regionalliga-Pflichtspiel des Jahres auf dem Programm.

Das erste Spiel nach der Winterpause hat es für den Fußball-Regionalligisten FV Illertissen gleich in sich. Am Freitag (19 Uhr) muss die Mannschaft um Trainer Holger Bachthaler nämlich beim Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth antreten. Dort erwartet die Illertaler ein Gegner, der derzeit den zehnten Tabellenplatz belegt und von bislang elf Heimspielen nur vier gewonnen hat.

Nicht nur mit dieser Bilanz, sondern mit dem Saisonverlauf generell ist der prominente Trainer und Ex-Profi Marek Mintal sicher nicht zufrieden. Der personelle Aderlass nach dem letztjährigen Abstieg war zwar gewaltig, 15 Spieler verließen den Verein, doch im Gegenzug wurden auch 14 neue Kicker verpflichtet.