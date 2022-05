FV Illertissen tankt Selbstvertrauen vor dem "Spiel des Jahres"

Plus Die lange Durststrecke des FV Illertissen geht beim 2:1-Sieg gegen Schweinfurt zu Ende, gerade noch rechtzeitig vor dem Pokalfinale am kommenden Wochenende.

War das die erhoffte Trendwende beim Illertissen? Der 2:1-Sieg beim Schweinfurt, immerhin Tabellenfünfter der bayerischen Fußball-Regionalliga, lässt diese Annahme zumindest zu. Illertissen beendete damit die Negativserie von zuvor sechs sieglosen Spielen und verschossenen Elfern. Teranuma Kento verwandelte in der 78. Minute einen Strafstoß zum 2:1 für seine Mannschaft. Trainer Marco Konradsagte: „Ich wusste, dass wir uns irgendwann für unsere engagierten Leistungen belohnen würden.“