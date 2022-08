Im Totopokal wartet der nächste schwere Brocken auf den FV Illertissen

Lokal Nach der 1:5-Klatsche in der Regionalliga Bayern gegen den FC Augsburg II ist der FV Illertissen schon wieder gefordert. Im bayerischen Totopokal geht es zum Bayernligisten TSV Landsberg - und zum Kultkicker Sascha Mölders.

Ist Bayernligist TSV Landsberg am Dienstag (18 Uhr) der richtige Aufbaugegner für den Regionalligisten FV Illertissen? Dort ist das Achtelfinale im bayerischen Totopokal angesetzt und die Illertisser treffen auf einen Gegner, der mit aller Macht den Aufstieg in die vierthöchste Spielklasse anstrebt. Nicht zuletzt deswegen wurde mit Sascha Mölders eine Kultfigur als Spielertrainer verpflichtet.