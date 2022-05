Fußball

Jetzt hoffen sie beim FV Illertissen auf das Traumlos im DFB-Pokal

Plus Beim FV Illertissen ist nach dem Triumph wieder der Alltag eingekehrt. Jetzt fiebern alle der DFB-Pokal-Auslosung am Sonntag entgegen. Ulmer haben hingegen Ärger mit der Polizei.

Von Stephan Schöttl

Am Montag hatte sie der Alltag alle wieder, die Fußball-Amateure des FV Illertissen. Die Spieler gingen ihrer Arbeit nach oder paukten fürs Studium. Trainer Marco Konrad stand als Grundschullehrer vor seiner Klasse und der Vereinsvorsitzende Rainer Bleser war im Vöhlinstadion unterwegs, um aufzuräumen und letzte Spuren vom großen Finaltriumph zu beseitigen. In einem packenden Elfmeter-Krimi besiegte der Regionalligist am Samstag im Endspiel um den bayerischen Totopokal den Ligakonkurrenten TSV Aubstadt und sicherte sich damit das Startrecht in der ersten Runde des DFB-Pokals. „Für einen Klub wie den FVI ist das schon etwas ganz Besonderes“, meint Bleser.

