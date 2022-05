Jubel in Illertissen: FVI gewinnt den bayerischen Totopokal nach Elfer-Krimi

Im zweiten Anlauf hat es gekappt: Der FV Illertissen gewinnt den bayerischen Totopokal, setzt sich mit 5:4 nach Elfmeterschießen gegen den TSV Aubstadt durch. Jetzt hoffen alle auf das große Los im DFB-Pokal.

Der silberne Henkeltopf geht nach Illertissen. Der FVI hat den bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerb 2021/22 gewonnen, setzte sich mit 5:4 nach Elfmeterschießen gegen den Ligarivalen TSV Aubstadt durch und sicherte sich damit auch den Startplatz in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs. Zum Pokalhelden avancierte Illertissens Torwart Felix Thiel.

"Wir haben ein vor allem nach der Pause packendes Toto-Pokal-Finale mit einem verdienten Sieger gesehen. Illertissen hatte kurz vor Ende der regulären Spielzeit die Möglichkeiten zum Sieg“, fasste Verbands-Spielleiter Josef Janker zusammen. FVI-Trainer Marco Konrad war nach dem Elfer-Krimi gänzlich aus dem Häuschen: „Was die Jungs geleistet haben, ist wahnsinn, darauf bin ich extrem stolz. Ein großer Dank aber geht auch an Aubstadt, das war Fußball, wie man sich ihn vorstellt – und dazu gehören zwei Mannschaften die entsprechend miteinander umgehen.“ Das Lob nahm man bei den Unterfranken zur Kenntnis, war aber freilich entsprechend enttäuscht. "Es war ein ausgeglichenes Spiel, bei dem uns am Ende im Elfmeterschießen das nötige Quäntchen Glück gefehlt hat“, erklärte Trainer Victor Kleinhenz.

1.620 Zuschauerinnen und Zuschauer im Illertisser Vöhlinstadion

In einer ausgeglichenen Partie vor 1.620 Zuschauerinnen und Zuschauern im Ilertisser Vöhlinstadion setzten die Gastgeber bereits nach vier Minuten das erste dicke Ausrufezeichen. Mit den Fingerspitzen lenkte Aubstadts Keeper Lukas Wenzel einen Freistoß von Jannik Ikendo Wanner an die Latte, im Nachschuss setzte Goson Sakai den Ball über den Querbalken. Aber auch die ersten Aubstädter Möglichkeiten ließen nicht lange auf sich warten: Patrick Hofmann verfehlte den Kasten nach acht Minuten per Kopf nur knapp. In der Folge war dann Illertissens Schlussmann Felix Thiel gleich zweimal gefordert und klärte nach Schüssen von Björn Schönwiesner (22. Minute) und Leonard Langhans (31.) jeweils zur Ecke.

FVI-Schlussmann Felix Thiel pariert gleich zwei Elfer der Gäste

Auch nach dem Seitenwechsel kamen beide Teams weiter zu guten Chancen: Zunächst parierte Thiel überragend gegen Joshua Endres (52.), im direkten Gegenzug zögerte Kento Teranuma beim Abschluss einen Augenblick zu lange und bekam letztlich nicht ausreichend Druck hinter den Ball (53.). Zwölf Minuten später war er dann aber zur Stelle, ließ Wenzel nach einem sehenswerten Solo keine Abwehrchance und traf zur FVI-Führung (65.). Doch schon in der 77. Minute brachte Alexander Kopf die Gäste aus Unterfranken mit einem Eigentor zurück ins Spiel. 1:1 stand es auch nach 90 Minuten, so musste die Entscheidung wie bereits im Vorjahr vom Punkt fallen: Hier avancierte Felix Thiel zum Pokalhelden, der die Elfmeter von Christopher Bieber und Max Schebak parierte, selbst einen verwandelte und damit den Grundstein für den Titelgewinn legte. „Das war ein Riesenspiel. Solche Finals gewinnt kein Einzelner, sondern wir als Mannschaft mit dem Team hinter dem Team", meinte der Schlussmann überglücklich. (AZ)