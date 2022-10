Kreisliga A Iller: Ein Hin und Her der unspektakulären Art

Lokal Kreisliga-Topspiel: Der FV Senden schlägt die SGM Ingstetten/Schießen mit 2:0. Vieles überlassen die Teams dabei aber dem Zufall.

Die Talfahrt der SGM Ingstetten/Schießen in der Kreisliga A Iller geht weiter. Die Truppe um Spielertrainer Nikolas Berchtold holte aus den letzten vier Partien nur einen Zähler. Auch beim FV Senden gab es eine 0:2-Niederlage.