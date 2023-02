Lange Sperre für Jugendspieler: Jetzt meldet sich sein Trainer zu Wort

Plus Saftige Strafen sprach das Bezirkssportgericht Donau/Iller gegen einen Jugendspieler der SGM AHP und dessen Trainer aus. Was der Coach zu den Vorwürfen sagt.

Nach einem Jugendturnier in Oberelchingen hat das Bezirkssportgericht des Württembergischen Fußballverbands Strafen gegen einen Spieler und einen Trainer der SGM AHP, einer Spielgemeinschaft aus Aufheim, Holzschwang und Pfaffenhofen, ausgesprochen. Während der Coach nach verbalen Entgleisungen gegenüber dem Schiedsrichter 100 Euro Geldstrafe aufgebrummt bekam, wurde der junge Kicker ein halbes Jahr lang bis einschließlich 22. Juli 2023 für alle Spiele gesperrt. Er soll, heißt es im Urteil, den Unparteiischen massiv bedroht und beleidigt haben. Jetzt meldet sich der Trainer der Mannschaft zu Wort, zeigt sich reumütig, fordert aber auch zum Nachdenken auf.