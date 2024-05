Letztes Saisonspiel: Für den FV Illertissen geht's nach Fürth

Das letzte Saisonspiel in der Regionalliga Bayern bestreitet der FV Illertissen bereits am Mittwochabend. Gegner ist die SpVgg Greuther Fürth II.

Das letzte Saisonspiel in der Regionalliga Bayern bestreitet der FV Illertissen bereits am Mittwoch (17.30 Uhr) bei der SpVgg Greuther Fürth II. Weil beide Mannschaft weder mit Auf- noch mit Abstieg etwas zu tun haben, wurde das Spiel vorverlegt. In dem Fall erlaubt dies das Regelwerk. Allerdings darf man davon ausgehen, dass es für beide Mannschaften kein Freundschaftsspiel werden wird. Die Illertisser hätten nämlich bei einem Sieg und gleichzeitigen Niederlagen von Nürnberg II und Aubstadt die Chance, die Saison auf Platz drei zu beenden.

Auch für den Fall, dass das nicht gelingt, hat die Mannschaft eine hervorragende Runde gespielt. Eine Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage war dabei bemerkenswert. Alles nicht selbstverständlich nach dem Umbau des Kaders vor und während der Spielzeit. Trainer Holger Bachthaler ist es gelungen, eine schlagkräftige Einheit zu formen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: Bayerischer Fußball-Verband

Beim nächsten Gegner in Fürth versuchen junge Talente, den Sprung nach oben zu schaffen – was auch immer wieder gelingt. Bestes Beispiel ist derzeit Torjäger Ricky Bornschein (17 Tore, 4 Assists), der zu Erzgebirge Aue in die 3. Liga wechselt. Auch für Trainer Petr Ruman, der den Fürther Nachwuchs seit fünf Spielzeiten coacht, ist das Spiel ein Abschied, er beendet seine Tätigkeit. „Ich suche eine neue Herausforderung“, erklärt der 47-Jährige den für Außenstehende überraschenden Schritt. Ihn zieht es in den Profifußball. Ruman setzt beim „Kleeblatt“ auf die Mischung aus jungen aufstrebenden Talenten und erfahrenen Leitwölfen wie Daniel Adlung, Fabian Baumgärtel (bis zum Winter) und Edgar Prib. Man kann davon ausgehen, dass auch er die Runde mit einem Erfolg abschließen möchte.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung FV Illertissen - Abschied von Torwart Felix Thiel - 11.05.2024 Video: Wilhelm Schmid

Wer dafür beim FVI sorgen soll, wird sich kurzfristig entscheiden, einige Spieler sind oder waren angeschlagen. Am 17. Juni beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison. Die Verantwortlichen können dann auf einen Großteil des aktuellen Kaders bauen.