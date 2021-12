Fußball

vor 51 Min.

Momente des Glücks: So fällt die Halbzeitbilanz des FV Illertissen aus

Plus Der FV Illertissen geht als Tabellenvierter der Regionalliga Bayern in die Winterpause. Das überrascht selbst Trainer Marco Konrad. Wie er die Leistung seines Teams bewertet.

Von Stephan Schöttl

Für den FV Illertissen hat die Winterpause bereits begonnen. Eine willkommene Ruhephase nach einer kräftezehrenden Hinserie. Regionalliga-Alltag, Pokal-Wettbewerb und dazu die Herausforderungen an den Amateursport in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie – all das haben die Fußballer in den vergangenen Monaten mit Bravour gemeistert. Überraschend steht die Mannschaft in der Regionalliga Bayern sogar auf Rang vier, mit Tuchfühlung zur Spitze. Und was sagt der Trainer dazu?

