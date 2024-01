Neun Wochen Pause sind genug: Der SV Egg kehrt auf den Rasen zurück

Beim Fußball-Bezirksligisten SV Egg beginnt am Mittwochabend die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Zwei Neue sind in der Winterpause dazugekommen.

Als der SV Egg Mitte November sein letztes Pflichtspiel des Jahres 2023 absolviert hatte, war kollektives Durchatmen angesagt. Mit 0:5 waren die Unterallgäuer beim Titelanwärter Cosmos Aystetten unter die Räder gekommen. Zu diesem Zeitpunkt waren sie personell arg gebeutelt. Auch in den drei Spielen zuvor hatte es schon keinen Sieg mehr gegeben. Die Winterpause kam demnach genau zum richtigen Zeitpunkt. Knapp neun Wochen sind seitdem vergangenen. Neun Wochen, in denen sich die dunklen Wolken verzogen haben. Sportlicher Leiter Manuel Meßner sagt vor dem Trainingsauftakt am Mittwochabend: "Es sind wieder alle an Bord. Auch die Langzeitverletzten sind zurückgekehrt ins Team." Mit einem 28 Mann starken Kader startet der SVE in die Vorbereitungsphase.

Zwei Neuzugänge hat sich der Tabellendritte der schwäbischen Bezirksliga Süd in der Winterpause geangelt. Für die Offensive kommt der junge Jannis Gfreiter vom SV Frechenrieden. Er hat für seinen bisherigen Verein in der laufenden Saison sieben Treffer in elf Pflichtspielen erzielt, drei weitere vorbereitet. Die Egger Abwehr bekommt Verstärkung von Clemens Beißer, der zuletzt das Trikot des Ligakonkurrenten FC Heimertingen getragen hat.

Der SV Egg überwinterte in der Spitzengruppe der Bezirksliga Süd

Mit diesen beiden Verpflichtungen treiben die Unterallgäuer den Umbruch im Kader weiter voran. Die sportlichen Ziele bleiben dennoch verhalten. Meßner sagt: "Wir hatten im Sommer nach einigen Abgängen von Routiniers den Neuaufbau als Ziel ausgegeben. Daran hat sich nichts geändert. Wir wollen aber schon unter die Top-5 kommen." Eine realistische Vorgabe, denn die Egger überwinterten trotz der Ergebnisdelle Ende des Jahres in der Spitzengruppe der Bezirksliga. Mit einem Spiel weniger beträgt der Rückstand auf den zweitplatzierten FC Thalhofen drei Punkte, auf Spitzenreiter Aystetten sind es neun Zähler.

19 Trainingseinheiten und sechs Testspiele in den kommenden Wochen

Trainer Thomas Fackler hat bis zum ersten Pflichtspiel, dem Nachholspiel bei Türkgücü Königsbrunn am 10. März, insgesamt 19 Trainingseinheiten angesetzt, dazu sechs Testspiele. Das Erste davon wird am Samstag, 3. Februar, um 15 Uhr beim FV Biberach ausgetragen. Quasi als Ouvertüre für den darauffolgenden Mannschaftsausflug. Weitere Gegner in der Vorbereitung sind der VfR Jettingen (Freitag, 9. Februar, 19 Uhr, in Wertingen), der VfL Denklingen (Samstag, 17. Februar, 15 Uhr, in Denklingen), FV Illertissen II (Freitag, 23. Februar, 18.30 Uhr, in Illertissen), FC Memmingen II (Sonntag, 25. Februar, 15 Uhr, in Egg) und der FC Viktoria Buxheim (Sonntag, 3. März, 15 Uhr, in Buxheim).