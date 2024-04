Nico Fundel vom FV Illertissen hofft auf viele Stimmen für sein Traumtor

Der Bayerische Fußballverband hat Nico Fundel bei der Wahl zum "Bayerntreffer des Monats" nominiert. Auch die Treffer der Konkurrenz können sich sehen lassen.

Es war ein Traumstart für den FV Illertissen im Regionalliga-Derby gegen den FC Memmingen. Gut 16 Meter vor dem Tor nahm Nico Fundel den Ball volley und jagte ihn in den rechten Torwinkel. Ohne jede Chance für den gegnerischen Torwart. "Und das war noch deutlicher schwieriger, als es im Video aussieht, denn ich bin eigentlich Linksfuß und habe den mit rechts gemacht. Viel Zeit zum Überlegen hatte ich nicht", sagt Fundel. So oder so: Der Treffer hat schnell im Internet die Runde gemacht und wurde inzwischen vom Bayerischen Fußballverband zur Wahl des "Bayerntreffer des Monats" nominiert. Sechs Traumtore treten jeden Monat in einem Online-Voting gegeneinander an. Auf den Sieger oder die Siegerin wartet eine Trophäe. "Das ist für mich definitiv eine Ehre und es wäre klasse, wenn ich das Ding gewinnen würde. Ich finde ja, dass mein Tor auch das schönste ist", meint der 23-Jährige lachend. Das freilich dürfen die Fans bei der Wahl selbst entscheiden.

Es war im Spiel gegen Memmingen aber nicht das einzige sehenswerte Tor, das Fundel erzielt hat. Der Kicker, der eigentlich Linksverteidiger ist, hat wenig später auch noch einen Freistoß aus der Distanz versenkt. Mit voller Wucht. "Für mich war relativ schnell klar, dass ich diesen Freistoß trotz der großen Entfernung direkt versuche. Ich war überzeugt, dass ich ihn reinmachen kann und habe den Ball auch ganz gut getroffen", erinnert er sich. Letztlich erwischte Fundel im Derby einen echten Sahnetag. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub, für den er von 2020 bis 2022 spielte. Fundel sagt: "Natürlich sind das besondere Spiele. Man will allen zeigen, wie man sich beim neuen Verein entwickelt hat. Aber irgendwie tun mir die Memminger schon auch leid, weil sie so tief im Abstiegskampf stecken."

Für den Illertisser selbst läuft es heuer hingegen prima. "Das ist meine persönlich bislang beste Saison", meint er. Vier Treffer hat der Defensivakteur in der Regionalliga-Spielzeit 2023/2024 bereits für den FVI erzielt, drei weitere aufgelegt. Doch trotz aller offensiven Qualitäten sagt Fundel: "Ich fühle auf meiner angestammten Position in der Verteidigung schon am wohlsten."

Die Abstimmung zum "Bayerntreffer des Monats" läuft noch bis Dienstag, 16. April, 14 Uhr. Die Konkurrenz ist groß. Alexander Jobst vom Bayernligisten FC Ismaning zum Beispiel traf gegen den 1. FC Sonthofen mit einem weiten Ball aus der eigenen Hälfte. Daniel Adlung vom Regionalliga-Gegner SpVgg Greuther Fürth II nagelte das Leder im Derby gegen Nürnberg II per Vollspann vom Sechzehner-Eck direkt in den Winkel. Fundel rührt fleißig die Werbetrommel für seinen Traumschuss. Familie, Freunde, Bekannte - "wäre klasse, wenn möglichst viele für mich stimmen", sagt er.