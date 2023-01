Post für den FV Illertissen: Verband verschickt Zulassungsunterlagen

59 Vereine erhalten vom Bayerischen Fußball-Verband die Zulassungsunterlagen für die Regionalliga-Saison 2023/2024. Welche Auflagen erfüllt werden müssen.

59 Vereine haben jüngst Post vom Bayerischen Fußball-Verband bekommen. Neben dem FV Illertissen auch die Drittligisten TSV 1860 München, FC Ingolstadt 04 und SpVgg Oberfranken Bayreuth, alle Klubs der Regionalliga Bayern sowie einige ambitionierte Bayernligisten. Inhalt: die Zulassungsunterlagen für die Teilnahme an der Regionalliga-Saison 2023/2024.



Für die Spielzeit 2022/2023 in der Regionalliga Bayern hatten sich zuletzt 25 Klubs beworben. „Die Regionalliga Bayern ist und bleibt eine attraktive Spielklasse, die vor allem auch ein weiter wachsendes Zuschauerinteresse generiert. In der aktuellen Runde verzeichnen wir im Vergleich zum Zeitpunkt der Vorsaison eine durchschnittliche Steigerung bei den Besucherzahlen von rund 30 Prozent. Dabei wollen wir auch weiterhin konsequent den Weg der Professionalisierung bei den Rahmenbedingungen weitergehen", sagt BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, der im Präsidium für den Spielbetrieb in Bayern verantwortlich zeichnet. Faltenbacher ist auch Vorsitzender der Zulassungskommission und darüber hinaus seit dieser Spielzeit beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) Spielleiter der 3. Liga.

Die sportliche Qualifikation für die Regionalliga ist Grundvoraussetzung

Die Zulassungsvoraussetzungen sind in den Bereichen Infrastruktur und Medientechnik nochmals überarbeitet worden. Die Regionalliga will einerseits bestens aufgestellt sein, andererseits wolle man auch keinen Verein überfordern, der sich sportlich für die bayerische Spitzenliga qualifiziert. Das nämlich ist Grundvoraussetzung für die Teilnahme an der Regionalliga Bayern.

Dazu müssen die Vereine im jetzt angestoßenen Verfahren auch die Zulassungsvoraussetzungen des BFV erfüllen. Eine aufwendige und kostenintensive Wirtschaftlichkeitsprüfung gibt es im Zulassungsverfahren zur Teilnahme an der Regionalliga Bayern bewusst nicht. Bis zum 10. März (12 Uhr) müssen die Unterlagen der Regionalliga-Klubs beim BFV eingegangen sein, für die Bayernligisten und die bayerischen Drittligisten gilt eine Frist bis zum 14. April (12 Uhr). Im Mai erhalten die Interessenten dann voraussichtlich ihre Zulassungsbescheide.