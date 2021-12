Regionalliga Bayern: Beim FC Bayern reißt die Erfolgsserie des FV Illertissen

Plus Nach acht Spielen ohne Niederlage hat es den FV Illertissen wieder erwischt. Was der Neffe von FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic damit zu tun hat.

Nach acht Spielen ohne Niederlage in der Regionalliga Bayern hat es den FV Illertissen erwischt: Beim Tabellenzweiten Bayern München II unterlag das Team mit 0:2 (0:2). Trotzdem ist man beim FVI stolz auf das bisher Erreichte: Die Mannschaft beendet das Jahr auf Platz vier und steht im Halbfinale des Totopokals. So lief das Spitzenspiel.