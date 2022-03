Fußball

vor 3 Min.

Regionalliga Bayern: Illertissen hat keine Angst vor den Hachinger Profis

Plus Die SpVgg Unterhaching hat mit Sandro Wagner einen früheren Bundesligaspieler als Trainer. Illertissen hat mit Marco Konrad auch einen und außerdem viel Selbstvertrauen.

Von Hermann Schiller

Trainer der SpVgg Unterhaching ist Sandro Wagner, ein früherer Bundesligaspieler mit sogar acht Einsätzen in der Nationalmannschaft. Na und? Auch Marco Konrad hat mit dem SSV Ulm 1846 Erfahrung in der Bundesliga gesammelt, jetzt ist er Trainer des FV Illertissen. Aber unabhängig davon sollte klar sein, dass Haching in der bayerischen Fußball-Regionalliga andere Ziele verfolgt als der FV Illertissen. Umso bemerkenswerter ist es, dass Illertissen vor dem direkten Duell am Freitag (19 Uhr) im Vöhlinstadion in der Tabelle nach Punkten gleichauf mit dem Gegner liegt. Wegen der deutlich besseren Tordifferenz ist der FVI sogar Vierter und die Mannschaft aus dem Münchner Süden nur Fünfter.

