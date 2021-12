Regionalliga: So will der FV Illertissen im Grünwalder Stadion bestehen

Plus Der FV Illertissen muss sich am Freitagabend auf eisige Temperaturen einstellen. Dank Rasenheizung ist das Topspiel beim FC Bayern München II aber nicht gefährdet.

Zum Spitzenspiel der Regionalliga Bayern tritt der FV Illertissen am Freitag (19 Uhr) im Grünwalder Stadion gegen den FC Bayern München II an. Zuschauer sind nach Lage der Dinge nicht zugelassen, bleibt witterungsbedingt nur noch die Frage nach dem Zustand des Spielfelds. Durch die dortige Rasenheizung stellt sie sich aber auch nicht mehr, der Platz ist gut bespielbar. Auf jeden Fall birgt das Spiel sportlichen Reiz, denn die Jungprofis des deutschen Meisters sind derzeit Tabellenzweiter, der FVI Vierter.