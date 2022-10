Fußball

16:59 Uhr

So will Holger Bachthaler den FV Illertissen zurück zum Erfolg bringen

Holger Bachthaler (rechts, hier im Gespräch mit seinem Vorgänger Marco Konrad) feiert am Freitagabend gegen Eichstätt sein Comeback als Trainer des FV Illertissen.

Plus Am Freitag feiert Holger Bachthaler gegen den VfB Eichstätt sein Comeback als Trainer beim FV Illertissen. Im Interview spricht er über seine Spielphilosophie und große Erfolge.

Von Stephan Schöttl

Hallo Herr Bachthaler, herzlich willkommen zurück auf der Trainerbank. Wie lange mussten Sie überlegen, als die Anfrage vom FV Illertissen kam?



Holger Bachthaler: Ich habe am vergangenen Mittwoch, also einen Tag nach dem Pokalspiel des FV Illertissen gegen 1860 München, das erste Gespräch mit den Verantwortlichen des FVI geführt. Nach zwei weiteren Gesprächen habe ich den Verantwortlichen dann am Freitag meine Zusage erteilt. Ehrlich gesagt, habe ich bis vor einer Woche nicht mit dem Gedanken gespielt, wieder das Traineramt beim FV Illertissen zu übernehmen. Aber aufgrund der dortigen Entwicklung bin ich gerne bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft und dem Verein helfen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

