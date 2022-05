Stiegelers Tor lässt den SV Egg in der Landesliga-Relegation weiter hoffen

Der SV Egg kämpft in der Relegation um den Verbleib in der Landesliga. Im ersten Duell mit dem TV Erkheim verlieren die Unterallgäuer 1:2 - und über 1600 Fans sind dabei.

1600 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen das erste Relegationsspiel zur bayerischen Landesliga. Die Partie zwischen dem TV Erkheim und dem SV Egg erhielt aufgrund der räumlichen Nähe beider Vereine noch zusätzliche Brisanz und Derby-Charakter.

Eine halbe Stunde lang tasteten sich die Unterallgäuer Mannschaften ab und waren bemüht, dem Nachbarn keine Angriffsfläche zu bieten. Mit der ersten richtigen Torchance kam Erkheim prompt zum 1:0-Führungstreffer. Bei einem fein vorgetragenen Angriff stand Fabian Krogler frei vor SVE-Torhüter Christoph Wassermann und ließ dem keine Abwehrmöglichkeit (41.). Bei der einzig nennenswerten Strafraumaktion der Gäste durch Torsten Schuhwerk musste Erkheims Schlussmann Maximilian Schöffel sein ganzes Können aufbieten, um den Gegentreffer zu verhindern.

Kaum Torraumszenen auch in der zweiten Halbzeit

Auch in der zweiten Spielhälfte gab es nur wenig Torraumszenen. Erst ließen Eggs Daniel Rauh (67.) sowie Manuel Schedel (70.) ihre Chancen zum 1:1 aus. Kurz darauf erhöhte Erkheim auf 2:0. Philipp Becker überlistete Wassermann mit einem Heber und musste den Ball nur noch ins leere Tor schieben (74.). Kurz vor Spielende kam Egg trotzdem zum unter Umständen wichtigen 2:1-Anschlusstreffer. Der eingewechselte Lukas Stiegeler war im Nachschuss erfolgreich (87.).

Weil in der bayerischen Relegation noch die alte „Europapokal-Regel“ angewendet wird, zählt dieses Auswärtstor bei Bedarf doppelt. Im Rückspiel am Sonntag (16 Uhr) kann Eggs Trainer Karlheinz Schabel dann auch wieder auf Simon Schropp zurückgreifen, der am Donnerstag nach einer Roten Karte noch gesperrt war.

SV Egg Wassermann – Seidel, Fackler, Ma. Heinle (69. B. Kees), M. Schropp, Rauh – Schuhwerk, D. Schropp, Mo. Heinle (60. Walter), Herold (46. Notz) – Schedel (77. Stiegeler).