Tiefenbach gegen Aufheim: Corona dünnt die Kader auf beiden Seiten aus

Plus Für den SV Tiefenbach wird es im Abstiegskampf der Bezirksliga immer schwieriger. Die dezimierte Mannschaft schlug sich gegen Aufheim/Holzschwang aber achtbar.

Angesichts der Corona-Hiobsbotschaften im Vorfeld war beim SV Tiefenbach vor dem Bezirksliga-Spiel gegen die SGM Aufheim/Holzschwang Schlimmes zu befürchten. Die Mannschaft um Ersatz-Coach Simon Zweifel schlug sich beim 1:2 aber achtbar.