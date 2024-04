Fußball

TSV Buch freut sich auf den Pokalkracher zum Feierabend

Plus Im Kampf um den Pokal des württembergischen Fußballverbands trifft der TSV Buch auf Türkspor Neckarsulm. Warum das Spiel schon früh angepfiffen wird.

Von Jürgen Schuster

Was in der Landesliga in diesem Jahr noch nicht geklappt hat, soll am Mittwochabend im WFV-Pokal gelingen. Beim TSV Buch will man im Viertelfinale gegen Türkspor Neckarsulm endlich den ersten Heimsieg nach der Winterpause feiern. „Wir werden uns strecken und wollen natürlich ins Halbfinale“, sagt Abteilungsleiter Steffen Amann.

Natürlich weiß er aber auch, welches Kaliber da auf das Team zukommt. Es ist zwar nicht der ganz große Name, den man erwartet – immerhin sind mit dem SSV Ulm 1846 Fußball, den Stuttgarter Kickers, dem SSV Reutlingen oder auch Sonnenhof-Großaspach noch größere Fische im Becken. Dennoch kommen die Gäste mit einem besonderen Empfehlungsschreiben ins Rothtal: Türkspor mischt als Aufsteiger nun auch gleich im Titelrennen der Verbandsliga ganz vorn mit und belegt dort den Relegationsplatz zur Oberliga. Dazu hat Neckarsulm am vergangenen Wochenende das Spitzenspiel bei der TSG Tübingen mit 3:1 gewonnen und dabei einen 0:1-Rückstand gedreht.

