TSV Kettershausen-Bebenhausen macht's im Stile des Spitzenreiters

Plus Der TSV Kettershausen-Bebenhausen dominiert in der Kreisliga A Iller beim FV Altenstadt und gewinnt mit 3:0 – auch weil Torjäger Seidel wieder zuschlägt.

Mit einem eindrucksvollen 3:0-Sieg beim FV Altenstadt verteidigte der TSV Kettershausen-Bebenhausen die Tabellenführung der Fußball-Kreisliga A Iller. Die Unterallgäuer traten mit dem Selbstbewusstsein eines Spitzenreiters auf und nahmen die Partie gleich in die Hand.

Die Gastgeber wirkten bis zur Hälfte des ersten Durchgangs schlichtweg überfordert und fanden keine Mittel. Allerdings reichten es zunächst nicht für Torgelegenheiten der Gäste. Lediglich in der 19. Minute versprühte Christoph Herz Gefahr, als er mit seiner Doppelchance zunächst an Keeper Onur Acer scheiterte und den Nachschuss dann ans Außennetz setzte. Als wohl alle mit einem torlosen Remis zur Pause rechneten, schlug der Tabellenführer eiskalt zu. In der Nachspielzeit verwertete Torjäger Alexander Seidel eine Hereingabe von Herz. Die Hausherren schienen zu diesem Zeitpunkt bereits in der Kabine zu weilen, denn sie glänzten in dieser Szene mit kollektiver Passivität.

Die Unterallgäuer nehmen Altenstadts Schlüsselfiguren aus dem Spiel

Die Halbzeitansprache ihres Spieltrainers Dardan Morina schien wachgerüttelt zu haben. Eine andere Truppe war es, die gewillt war, den Rückstand wettzumachen. Jedoch scheiterte es an der spielerischen Qualität. Zudem schafften es die Unterallgäuer, Altenstadts Schlüsselspieler Patrick Hartmann und Dardan Morina fast völlig aus dem Spiel zu nehmen. So verpufften die Angriffe der Gastgeber, mit zunehmender Spieldauer bekam der TSV die Partie mehr und mehr in den Griff.

Am Ende wurde das Spiel über zwei Standardsituationen entschieden. Nach einer Ecke von Seidel köpfte Thomas Herz das Leder zum 2:0 in die Maschen. Das 3:0, erneut durch Seidel, war ein wahres Kunststück: Er verwandelte eine Ecke direkt ins Tor (79.). Spätestens jetzt war das Spiel entschieden, die Hausherren gaben sich allerdings bis zum Schluss nicht auf. TSV-Coach Ralph Amann lobte seine Truppe: „Wir haben ganz viel richtig gut gemacht und unsere Taktik ist voll aufgegangen.“