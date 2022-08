Überraschung in der Kreisliga A Iller: FV Senden schwächelt in Illerberg

Lokal Der FV Senden schwächelt in der Defensive. Nutznießer ist der SSV Illerberg/Thal, der sich mit 4:3 durchsetzt – und nun sogar Tabellenzweiter ist.

Mit einem knappen 4:3-Erfolg setzte sich der SSV Illerberg/Thal gegen den ambitionierten FV Senden durch und findet sich damit überraschend auf dem zweiten Platz der Fußball-Kreisliga A Iller wieder. Beim Spiel offenbarten die Gäste eklatante Schwächen in der Abwehr.