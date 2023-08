Fußball

vor 33 Min.

Von 14 Mannschaften in der Bezirksliga steigen mindestens fünf ab

Der TSV Kettershausen-Bebenhausen geht als Meister der Kreisliga A Iller in die Bezirksliga-Saison.

Plus Weil der WFV seine Bezirke neu sortiert, wartet auf die Mannschaften eine verschärfte Saison. Die Vorfreude bei Aufsteiger Kettershausen ist dennoch groß.

Von Jürgen Schuster Artikel anhören Shape

Heftig. Mit einem einzigen Wort kann die bevorstehende Bezirksliga-Saison treffend beschrieben werden. Heftig, weil sich das momentane Starterfeld noch einmal einem verschärften Abstieg konfrontiert sieht. Von den 14 Teams steigen am Ende der Saison mindestens fünf sicher ab. Hintergrund dafür ist bekanntlich die Neuausrichtung der Bezirke des Württembergischen Fußballverbands (WFV) und die damit verbundene Eingliederung der Vereine aus der Gruppe Ehingen im Bezirk Donau/Iller. Die Hintertür über eine Relegation wird es im kommenden Sommer nicht geben.

Der erste Spieltag startet am Freitagabend (18.30 Uhr) mit einem mittlerweile traditionellen Auftaktmatch. Dabei stehen sich diesmal der letztjährige Vizemeister SC Staig und Aufsteiger TSG Söflingen gegenüber. Die Staiger zählen neben dem TSV Langenau zu den Topfavoriten. Die Langenauer sind am Sonntag beim SV Offenhausen zu Gast und werden dort gleich richtig auf den Prüfstand gestellt. Die Neu-Ulmer Vorstädter zählten in der Rückrunde der abgelaufenen Saison zu den stärksten Teams und werden diesmal sogar als Geheimfavorit gehandelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen