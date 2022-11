Vor dem Tor des Gegners geht für den FV Illertissen dieses Mal wenig

Plus Für den FV Illertissen reicht es nur zu einem 0:0 gegen Buchbach. Aber noch gibt es ja eine Chance, für einen versöhnlichen Jahresausklang zu sorgen.

Allzu viel Grund zum Feiern hatten die Spieler des bayerischen Fußball-Regionalligisten FV Illertissen am Samstag beim gemeinsamen Besuch des Weihnachtsmarktes nicht. Zuvor hatte es gegen den TSV Buchbach schließlich nur zu einem torlosen Unentschieden gereicht – dabei wäre ein Sieg so wichtig gewesen für den FVI.