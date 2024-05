Fußball

Zum letzten Heimspiel kommt das Schlusslicht nach Illertissen

Maximilian Neuberger und seine Mitspieler vom FV Illertissen verabschieden sich am Samstag vom Heimpublikum. Das letzte Heimspiel der Saison steht an.

Plus Der FV Illertissen empfängt in der Regionalliga den TSV Buchbach. Die Hausherren wollen ihre Erfolgsserie fortsetzen, für die Gäste geht es um viel mehr.

Von Hermann Schiller

Zum letzten Heimspiel der Saison empfängt der FV Illertissen in der Regionalliga Bayern am Samstag (14 Uhr) den Tabellenletzten TSV Buchbach. Zusammen mit dem FC Memmingen würden die Buchbacher damit in die Bayernliga absteigen. Seit 2012 sind die Oberbayern fester Bestandteil und Gründungsmitglied der Regionalliga Bayern.

Der Kultklub, wie er auch gern genannt wird, wehrt sich seit vielen Wochen verzweifelt gegen den Abstieg, hat im Winter mit Albano Gashi, 29, und dem ehemaligen Ulmer Kevin Hingerl, 30, erfahrene und spielstarke Mittelfeldspieler von Türkgücü München verpflichtet. Der Rückstand auf einen Relegationsplatz beträgt bereits vier Punkte. Mit anderen Worten: Die Buchbacher müssten die restlichen beiden Spiele unbedingt gewinnen. Da haben am Samstag die Illertisser allerdings etwas dagegen, denn sie haben den Ehrgeiz, ihre Serie von elf Spielen ohne Niederlage auszubauen. Doch wie es am Ende der Saison in der Regionalliga weitergeht, ist noch offen.

