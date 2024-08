Der FV Illertissen stürmt an die Tabellenspitze der Regionalliga

Wenn man so will, dann landete der FV Illertissen am Samstagnachmittag einen 1:0-Arbeitssieg beim Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailìng. Damit ist der FVI nun Tabellenführer in der Regionalliga Bayern, kassierte in den bisherigen vier Spielen erst ein Gegentor. Nico Fundel war vor 460 Zuschauerinnen und Zuschauer der Schütze des goldenen Tores nach einer Viertelstunde.

Die Gastgeber, nun Tabellenletzter, verstanden es nie, die Illertisser im weiteren Verlauf in Bedrängnis zu bringen, sodass deren Sieg völlig verdient war. Hankofen-Hailing versteckte sich zwar in der Anfangsphase nicht, doch für Torgefahr sorgten die Illertisser. Tobias Rühle war dabei zwei Mal beteiligt. Nach seinem Rückpass (9.) konnte der Dorfklub gerade noch retten, doch in der 15. Minute passte der Illertisser Mittelstürmer von der Grundlinie zurück auf den mitgelaufenen Nico Fundel, der den Ball ins untere Eck zum 0:1 hämmerte.

Die Illertaler blieben auf dem Gaspedal und David Udogu (19.) sowie Gökalp Kilic (21.) hatten weitere Möglichkeiten, die Führung schon frühzeitig auszubauen. Die Partie lief größtenteils in der Hälfte der Gastgeber ab, die bestenfalls zu zwei Halbchancen kamen. Ein Alleingang von Udogu und beinahe ein Eigentor waren die aufregendsten Szenen zu Beginn der zweiten Hälfte.

Das Spiel plätschert dann so dahin, keine der beiden Mannschaften riskierte übermäßig viel. In der 82. Minute kam Hankofen jedoch zu seiner ersten guten Torchance. Erst verpasste Valentin Harlander eine Flanke in den Strafraum mit dem Kopf, dann säbelte Benedikt Schwarzensteiner völlig frei am langen Pfosten am Ball vorbei. Auch in der Schlussphase liefen die Hausherren immer wieder an, konnten sich aber gegen die stabile Gästeabwehr keine weiteren Möglichkeiten mehr erspielen.

„Wir wussten, was auf uns zukommt. Der Gegner hat die Räume eng gemacht, wir hatten das Spiel aber gut im Griff. Nach dem 1:0 hatten wir noch Möglichkeiten, das 2:0 zu erzielen. In der zweiten Halbzeit war es ein Kampfspiel, das wir angenommen haben. Kompliment an meine Mannschaft“, kommentierte Illertissens Trainer Holger Bachthaler nach dem Schlusspfiff.

FV Illertissen: Ponath – Zeller (69. Jeck), Jürgensen, Neuberger – Udogu, Kilic (73.Vochatzer), Pudic, Fundel – Kircicek (67. Milic), Rühle (83. Glessing), Cocic (89. Pfaumann).