Der FV Illertissen untermauert seinen Ruf als Pokalspezialist

Der FV Illertissen hat wieder einmal seinen Ruf als Pokalspezialist untermauert. Der Fußball-Regionalligist zog am Dienstagabend durch ein 4:1 (2:0) gegen Ligakonkurrent DJK Vilzing zum fünften Mal in Folge in das Halbfinale des bayerischen Totopokal-Wettbewerbs ein. Mögliche Gegner dort sind der 1. FC Bamberg sowie die Drittligisten FC Ingolstadt, TSV 1860 München oder SpVgg Unterhaching. Die beiden letzteren Mannschaften tragen ihr Viertelfinal-Derby erst am kommenden Samstag aus. Die Auslosung für das Halbfinale findet am 3. Dezember statt. Die Ziehung aus dem Münchner Haus des Fußballs, bei der auch das Heimrecht für das Endspiel festgelegt wird, wird auf dem Youtube-Kanal des Bayerischen Fußball-Verbandes übertragen. Gespielt wird erst am 8. April 2025.

Große Freude natürlich beim FV Illertissen, besonders bei Trainer Holger Bachthaler: „Wir sind sehr zufrieden und haben erneut bewiesen, dass wir eine Pokalmannschaft sind. Wir sind gut ins Spiel gekommen und früh mit 2:0 in Führung gegangen. Unser Manko war nur, dass wir das dritte oder gar vierte Tor nicht schon in der ersten Halbzeit gemacht haben“, sagte er nach dem Schlusspfiff. Die Illertisser machten von Beginn an Druck und gingen in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Tobias Rühle war im Strafraum gefoult worden, Marco Mannhardt verwandelte den fälligen Elfmeter. Keine vier Minuten später legte der FVI nach: Wieder war Mittelstürmer Rühle beteiligt, seine Direktabnahme faustete Vilzings Torhüter Maximilian Putz vor die Füße von Liam Omore, der aus 18 Metern flach ins Eck zum 2:0 traf. Nach weiteren Möglichkeiten für Marco Gölz, der alleine vor dem Tor scheiterte, und Yannick Glessing, dessen Schuss an den Pfosten krachte, kamen die Gäste kurz vor der Pause durch Felix Weber zu einer guten Chance. Illertissens Torhüter Markus Ponath parierte aber.

Die Vilzinger kamen mit Schwung aus der Kabine, schafften durch Erol Özbay kurz nach Wiederanpfiff den Anschlusstreffer zum 2:1. Doch Illertissens Trainer Holger Bachthaler hatte ein glückliches Händchen, denn er wechselte in der 56. Minute Denis Milic ein, der gerade einmal 15 Sekunden benötigte, um den alten Zwei-Tore-Abstand wiederherzustellen. In der 63. Minute schnürte der Illertisser Joker sogar den Doppelpack, staubte nach einer Ecke zum 4:1 ab. Zwar gaben die Gäste bis zum Schluss nicht auf, kämpften wacker, konnten aber am Ergebnis und dem erneuten Einzug des FV Illertissen ins Halbfinale nichts mehr ändern.

Totopokal-Wettbewerb wird in Bayern schon seit 1998 ausgespielt

Der Wettbewerb wird in Bayern bereits seit 1998 ausgespielt. Dabei geht es nicht nur um Prestige und einen großen Pokal, sondern auch um einen Startplatz in der lukrativen ersten Runde des DFB-Pokal-Wettbewerbs – inklusive der garantierten Prämien in Höhe von rund 210.000 Euro aus den Vermarktungserlösen. Namensgeber des bayerischen Verbandspokals ist der langjährige BFV-Partner Lotto Bayern. Amtierender Titelträger ist der FC Ingolstadt 04, der FVI hatte den Pokal 2022 und 2023 gleich zweimal in Folge gewonnen.

FV Illertissen: Ponath – Neuberger, Jeck (74. Ekinci), Kopf – Gölz (80. Micic), Mannhardt (62. Cocic), Vochatzer, Fundel, Omore – Rühle (56. Milic), Glessing (84. Petrovic).