Der FV Illertissen zieht im Totopokal souverän ins Achtelfinale ein

Mit einem 4:0 (1:0) beim Bayernligisten TSV Günwald zog Regionalligist FV Illertissen am Dienstagabend in das Achtelfinale des bayerischen Totopokals ein. Dort warten am 3. September unter anderem große Namen wie die Drittligisten TSV 1860 München, SpVgg Unterhaching oder FC Ingolstadt. Die Auslosung erfolgt am Donnerstagabend ab 18 Uhr live im Youtube-Kanal des Bayerischen Fußballverbands (BFV).

Der Sieg des FVI in Grünwald durch Treffer von Franz Helmer (2), Yannick Glessing und Milos Cocic war im Endeffekt völlig verdient. Trainer Holger Bachthaler hatte von der Formation des letzten Punktspiels nur noch zwei Spieler aufgeboten:. Milos Cocic und Niklas Jeck. Tobias Rühle, Furkan Kircicek und Maximilian Neuberger fehlten zudem krankheitsbedingt. Bedingt durch die zahlreichen Umstellungen, hatten die Illertisser anfangs noch Abstimmungsprobleme, sodass die Grünwalder in der zwölften Minute durch Daniel Leugner sogar einen Pfostenschuss verzeichneten.

Yannick Glessing, nach langer Verletzungspause wieder dabei, scheiterte zunächst mit einem Kopfball (17.), erzielte aber nach einer knappen halben Stunde (29.) das 1:0. Er hatte sich geschickt um seinen Gegenspieler gedreht und ins Eck abgeschlossen. Mit dem Pausenpfiff hatten die Illertisser nochmals Glück, denn Marco Bornhauser traf erneut nur den Pfosten des Illertisser Tors.

Franz Helmer trifft in der Schlussphase gleich doppelt für den FV Illertissen

Nach der Pause nahmen die Illertaler mehr und mehr das Heft in die Hand und bereits in der 51. Minute sorgte Milos Cocic für die Vorentscheidung, traf von der Strafraumgrenze zum 2:0. Nach insgesamt fünf Auswechslungen seitens der Illertisser sorgte Franz Helmer für die weiteren Treffer. In der 64. Minute nutzte er einen Steckpass von Denis Milic zum 3:0 und in der 88. Minute verwandelte er einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter zum 4:0. „Wir wussten, dass die Aufgabe nicht einfach wird. Durch die Umstellungen mussten wir erst den Rhythmus finden. Wir sind nun erfolgreich in die englische Woche gestartet, konnten nahezu alle spielen lassen“, kommentierte Illertissens Trainer Holger Bachthaler.

FV Illertissen: Weisbäcker – Udogu (60. Gölz), Jeck, Kopf, Omore – Pfaumann (60. Kilic), Sejdovic (60. Milic), Vochatzer (70. Zeller), Cocic (60. Pudic) – Glessing, Helmer.