Der Handball und seine Torhüter: Warum es mentale Stärke und Mut braucht

Plus Torhüter sind im Handball oft ein entscheidender Faktor. Auch momentan bei der WM. Chrischa Hannawald weiß, woran das liegt – und warum Deutschland raus ist.

Da haben auch seine 16 teils spektakulären Paraden nicht gereicht. Torwart Andreas Wolff war einmal mehr überragender Mann im Viertelfinale der Handball-Weltmeisterschaft. Ein ums andere Mal brachte er die französische Offensive zur Verzweiflung, war nur ganz schwierig zu überwinden. Am Ende verlor Deutschland trotzdem klar mit 28:35 gegen den Olympiasieger – und ist raus aus dem Titelrennen. „Bis jetzt hat Deutschland wirklich eine super WM gespielt. Das Spiel gegen Frankreich wurde leichtfertig hergeschenkt, am Ende haben sich die Jungs aufgegeben“, sagt Chrischa Hannawald.