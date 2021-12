Handball

Wegen Corona: In diesem Jahr wird nicht mehr Handball gespielt

In Bayern und Baden-Württemberg wird bis mindestens Ende des Jahres nicht mehr Handball gespielt.

Plus Der Handballverband Württemberg hat die Saison bei Erwachsenen und Jugend bis Ende des Jahres unterbrochen. In Bayern wurde schon viel früher gehandelt.

Von Roland Furthmair

In diesem Jahr wird in der Region nicht mehr Handball gespielt. Der Handballverband Württemberg (HVW) hat einstimmig entschieden, dass der Verbands- sowie der Bezirksspielbetrieb sowohl bei den Erwachsenen wie auch bei der Jugend bis zum 31. Dezember 2021 ausgesetzt wird. Diese Entscheidung begründet der Verbandsausschuss (VAST) unter anderem auch mit seiner sozialen Verantwortung in der Bekämpfung der Pandemie.

