Kegeln

13:01 Uhr

Von wegen ruhige Kugel: So läuft der Kegel-Selbstversuch in Jedesheim

Plus Sportkegeln verlangt nicht nur Präzision, sondern auch Kraft und Kondition. Das bekommt unser Autor beim Training mit dem Bayernligisten Jedesheim zu spüren.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

„Papa geht heute zum Kegeln“, sage ich noch kurz an der Haustür. Dass ich mit diesen wenigen Worten bei den Kindern ein mittelschweres emotionales Erdbeben auslösen würde, ahne ich in diesem Moment nicht. Meine Tochter bricht in Tränen aus, weil sie mitkommen will. Meine Frau ergreift reaktionsschnell das Wort, um die Situation zu beruhigen, faselt irgendwas von „alten Männern“ – und springt damit quasi mit beiden Füßen voraus in die Klischee-Falle. Timo Alander kann ein Lied davon singen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

