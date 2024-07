Niklas Kabalyk macht den Fußballern des FV Illertissen Beine

Seit mittlerweile drei Wochen befindet sich Fußball-Regionalligist FV Illertissen in der Vorbereitung auf die neue Saison 2024/2025. Während viele Kicker diese schweißtreibende Zeit mit Ausdauerläufen und Einheiten im Kraftraum fürchten, sagt Niklas Kabalyk: „Läufe sind wichtig, um Grundkondition aufzubauen und den Willen zu haben, an die Belastungsgrenze zu gehen.“ Der 32-Jährige ist Athletiktrainer beim FVI, seine Dienste sind freilich das ganze Jahr über gefragt, momentan aber eben noch ein bisschen mehr. Allerdings sei heutzutage auch der spielerische Aspekt wichtig. Um einen Wettkampf zu simulieren, sei nichts besser, „als das mit Ball zu tun“.

Der Posten beim Regionalligisten wurde in der Winterpause der Saison 2022/2023 neu geschaffen. Seitdem ist Kabalyk Teil des Trainerstabs und Funktionsteams. In seinem Arbeitsalltag rund ums Vöhlinstadion ist nicht alles nur wissenschaftliche Theorie. Kabalyk ist regelmäßig im Austausch mit Cheftrainer Holger Bachthaler, mit Ärzten und Physiotherapeuten. Wie soll das Mannschaftstraining ablaufen? Wie hoch wird die Belastung? Gibt es Spieler, auf die individuell eingegangen werden muss? „Für mich ist das ein Dreieck. Athletiktrainer, Physiotherapeuten, Mediziner – wir müssen Hand in Hand arbeiten, um die Spieler bestmöglich auf ihre Einsätze vorzubereiten“, sagt er.

Jeden Dienstag ist Athletiktraining mit Niklas Kabalyk

Im Zuge der schrittweisen Professionalisierung beim FVI gehört inzwischen eine wöchentliche Krafteinheit im Fitnessstudio fix zum Trainingsplan. Es sind in der Regel individuelle, spezifische Übungen, die Kabalyk vorbereitet. „Es ist auf diesem Niveau schon wichtig, Belastungssymptome, muskuläre Dysbalancen und Probleme zu bearbeiten. Da hat jeder Spieler eigene Pläne, die abgestimmt sind auf Verletzungshistorie und gewisse Beweglichkeitstests. Viele Jungs machen nebenher noch extra was“, erzählt der 32-Jährige. Und er berichtet, dass die jungen Kicker in der heutigen Zeit körper- und gesundheitsbewusster seien, als viele Profis früher. „Körperliche Dominanz ist in dieser zweikampfbetonten Sportart schon wichtig“, sagt der Athletiktrainer.

Kabalyk hat mit 18 Jahren zunächst eine Lehre als Sport- und Fitnesskaufmann gemacht, drei Jahre in einem Fitnessstudio gearbeitet und dann gespürt: Da geht noch mehr. Ein Studium der Sportwissenschaft hat ihn schließlich nach Ulm gebracht, über ein Praxissemester landete er bei den dortigen Basketballern und betreute viereinhalb Jahre lang die Spieler der Bundesliga- und Pro-B-Mannschaft. Dann führte ihn ein Zufallstreffen nach Illertissen. Er erzählt: „Ich habe gerade auf dem Basketballfeld beim DAV-Kletterturm einen Athleten aus Ulm trainiert. Dann kam FVI-Kapitän Max Zeller vorbei – und hat mich eigentlich mit jemand anderem verwechselt. Wir sind trotzdem ins Gespräch gekommen, haben Kontakte ausgetauscht, nach seinem Kreuzbandriss zusammen gearbeitet und er hat mich dem Verein vorgeschlagen.“

Bis zur A-Jugend hat er noch selbst Fußball gespielt

Für beide Seiten gewissermaßen ein Glücksfall. Denn Kabalyk hat bis zur A-Jugend früher selbst Fußball gespielt, weiß, worauf es ankommt, um auf dem Rasen fit und erfolgreich zu sein. Er selbst bezeichnet sich in sportlicher Hinsicht gerne als Allrounder und meint lachend: „Sport ist mein Beruf. Durch das Wissen der Biomechanik und Analysieren von Bewegungsmustern würde ich sagen, dass ich jede Sportart irgendwie ein bisschen kann.“