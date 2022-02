Oberschönegg

vor 4 Min.

"Ich bereue nichts": Was Leichtathletin Johanna Berrens heute macht

Plus Als Jugendliche träumte Johanna Berrens von den Olympischen Spielen in Tokio. Warum sie ihren Traum 2019 überraschend aufgab und was die 21-Jährige heute macht.

Von Dominik Prähofer

Juli 2018, das Ratina-Stadion in der finnischen Großstadt Tampere: Sechs Tage lang findet dort die Leichtathletik-Weltmeisterschaft der U20 statt. Die beim SV Steinheim (SVS) ausgebildete Johanna Berrens ist Teil der deutschen 4x400-Meter-Staffel, die es am Ende auf den fünften Platz schafft. Berrens hat drei Wochen davor ihren 18. Geburtstag gefeiert. Und doch erreicht sie im skandinavischen Sommer, so wird man später wissen, den Zenit ihrer Karriere. Berrens bestätigt das heute: "2018 war sicher mein bestes Jahr, da habe ich mein höchstes Leistungslevel erreicht."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

