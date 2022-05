Reiterinnen und Reiter freuen sich auf Stadion-Premiere in Babenhausen

Der Reitverein Babenhausen hat sein Stadion umgebaut. Die Neugier lockt eine große Anzahl Reiterinnen und Reiter am Wochenende zum Turnier auf die Anlage.

Mit einem solchen Ansturm hatten die Organisatoren des Reitvereins Babenhausen nicht gerechnet: Von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Mai, wird auf der Anlage an der Bahnhofstraße das erste große Turnier nach der Corona-Zwangspause ausgetragen. Erwartet werden Dressur- und Springreiter aus der gesamten Region. „Es wurden über 300 Pferde gemeldet und über 1000 Startplätze reserviert. Das ist eine überwältigende Resonanz“, erzählt Ute Thater, Zweite Vorsitzende des Vereins.

Das hat aber nur zum Teil damit zu tun, dass sich die Reiterinnen und Reiter nach all den pandemiebedingten Einschränkungen nach Wettbewerben sehnen. Thater sagt: „Das ist auch die Neugier.“ Denn der Reitverein Babenhausen hat in den vergangenen Monaten sein schmuckes Stadion grundlegend erneuert. Weil die Anforderungen immer weiter steigen, investierte man in den Umbau vom Gras- zum Sandplatz. „Die Arbeiten sind jetzt abgeschlossen. Wir sind dadurch witterungsunabhängig“, meint Thater.

Das ist das Programm fürs Wochenende

Ausgetragen werden am Wochenende Dressurprüfungen bis zur Klasse M* und Springprüfungen bis zur Klasse M**. Los geht es bereits am Freitag ab 10 Uhr, die letzte Prüfung des ersten Tages ist eine Stilspringprüfung der Klasse A* ab 19 Uhr. Der Samstag beginnt auf dem Dressurplatz bereits um 7 Uhr, im Parcours um 7.30 Uhr. Die Dressurprüfung Klasse L** (ab 16.30 Uhr) und die Springprüfung Klasse M* (ab 17 Uhr) beschließen den Wettkampftag. Auch am Sonntag wird ab 7 Uhr morgens geritten. Zum Abschluss werden die Springprüfung M** mit Stechen sowie die Dressurprüfung Klasse M* (jeweils ab 16.30 Uhr) ausgetragen.

Am Start sind unter anderem Größen der Szene wie Lokalmatador Edwin Schmuck und der Allgäuer Top-Reiter Daniel Dassler. Thater freut sich auch auf volle Tribünen. Sie sagt: „Es ist toll, dass wieder Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein dürfen. Auch unser bewährtes Küchenteam ist im Einsatz.“