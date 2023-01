Schießen

Bundesliga-Finale in Neu-Ulm: Mit diesen Duellen beginnt der Titelkampf

Plus Der SV Pfeil Vöhringen bekommt es beim Bundesliga-Finale in Neu-Ulm mit dem Rekordmeister zu tun. Für Waldkirch beginnt die Endrunde mit einem machbaren Duell.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Am ersten Februar-Wochenende treffen sich die besten Schützen-Mannschaften Deutschlands zum Bundesliga-Finale in der Ratiopharm–Arena in Neu-Ulm. Als Lokalmatador geht das Luftgewehrteam des SV Pfeil Vöhringen an den Start, immerhin deutscher Vizemeister des Vorjahres. Geschossen wird im spannenden K. o.-Modus vor großer Kulisse. Mittlerweile stehen auch die Duelle des Viertelfinales fest.

