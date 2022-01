Schießen

vor 2 Min.

Bundesliga-Finale: Vöhringer Schützen glauben an ein Happy-End in Neu-Ulm

Die besten Schützinnen und Schützen Deutschlands tragen ihr Finale 2022 in Neu-Ulm aus.

Plus Wegen der Corona-Pandemie findet das Bundesliga-Finale der Sportschützen in Neu-Ulm nun doch nicht Anfang Februar statt. Was man beim SV Pfeil Vöhringen dazu sagt.

Von Stephan Schöttl

Die Organisation lief seit Wochen auf Hochtouren, der Kartenvorverkauf hatte bereits begonnen, die Einladungen für die Ehrengäste waren gedruckt. Dann zog der Ligaausschuss Sportschießen des Deutschen Sportschützenbunds (DSB) Ende vergangener Woche die Notbremse, sagte das Finalturnier der Besten aus den Bundesligen mit Luftpistole und Luftgewehr zum ursprünglich geplanten Termin Anfang Februar ab. Beim Mitfavoriten SV Pfeil Vöhringen, der die Endrunde in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena zusammen mit dem SV Waldkirch austragen wird, waren die Verantwortlichen, die Sportlerinnen und Sportler zunächst enttäuscht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen