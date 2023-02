Schießen

vor 17 Min.

Der Final-Traum des SV Pfeil Vöhringen platzt schon früh

Plus Der SV Pfeil Vöhringen scheidet in der Endrunde der Schützen-Bundesliga im Viertelfinale gegen Hubertus Elsen aus. Was Trainer Sven Martini dazu sagt.

Von Stefan Kümmritz

Der Traum der Vöhringer Luftgewehr-Mannschaft von einer Spitzenplatzierung beim Bundesliga-Finale in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena war bereits am Samstag nach dem Viertelfinale ausgeträumt. Der SV Pfeil Vöhringen unterlag Hubertus Elsen, dem Ersten der Nordgruppe, mit 1:4 Punkten (1970:1979 Ringe). „Ich bin sehr traurig. Wenn die Entscheidung daheim fällt, will man auch ins Finale kommen“, meinte Vöhringens Nummer eins Hannah Steffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

