Schießen

vor 17 Min.

Der SV Pfeil Vöhringen steht vor einem entscheidenden Wochenende

Für Anita Mangold (links) und Antonia Back geht es am Wochenende mit dem SV Pfeil Vöhringen um Platz eins in der Südgruppe der Luftgewehr-Bundesliga.

Plus In der Luftgewehr-Bundesliga steht das letzte Wettkampf-Wochenende der Hauptrunde auf dem Programm. Für den SV Pfeil Vöhringen geht es um die Süd-Meisterschaft.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Für den SV Pfeil Vöhringen, mit 16:2 Punkten Tabellenführer in der Luftgewehr-Bundesliga Süd, geht es am letzten Wettkampf-Wochenende um die Meisterschaft – und im direkten Duell gegen den Zweitplatzierten SSV Kronau (ebenfalls 16:2). Am Samstag ab 16.30 Uhr treffen die beiden im oberbayrischen Wolnzach aufeinander.

Das Titelrennen wird aber wohl erst einen Tag später endgültig entschieden, denn Vöhringen muss am Sonntag (10 Uhr) an gleicher Stelle gegen den Vorletzten Saltendorf ran, Kronau bekommt es mit dem Neunten aus Luckenpaint zu tun. In diesen Begegnungen sind aber die Top-Teams jeweils klar favorisiert. Das Ticket für das Bundesliga-Finale am 3. und 4. Februar in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena haben Kronau und Vöhringen so gut wie sicher. Beide müssten zweimal hoch verlieren, Dynamit Fürth als Fünfter dazu zweimal 5:0 gewinnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen