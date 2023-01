Schießen

vor 51 Min.

Einer der Besten im Süden: Vöhringer schießt beim Top-Team der Bundesliga

Plus Der Vöhringer Christoph Schultheiß schießt in der Bundesliga für Kelheim. Am Wochenende ist sein Team beim Luftpistolen-Finale in Neu-Ulm in der Favoritenrolle.

Von Stephan Schöttl

Anfang des Jahres hat er wieder einmal die goldene Schützenkette umgehängt bekommen. Wie in den meisten Jahren zuvor auch. Christoph Schultheiß ist der Serien-König beim SV Pfeil Vöhringen, Mit der Luftpistole ist der 33-Jährige kaum zu schlagen. Nicht nur in seinem Heimatverein. „Ich habe keine Ahnung, wie oft ich schon Schützenkönig geworden bin“, meint er grinsend. Ein schöner Titel sei das, ja, aber mit der eigentlichen Herausforderung beim Sportschießen keineswegs vergleichbar. „Das ist etwas ganz anderes“, sagt Schultheiß, der in seiner Sparte zu den Besten Deutschlands zählt. Am Wochenende tritt er mit seiner Mannschaft, dem SV Kelheim-Gmünd, beim Bundesliga-Finale in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena an. Nicht zum ersten Mal.

