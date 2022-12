Neu-Ulm bietet den bestens Schützen Deutschlands eine große Bühne

Plus Im Februar findet in der Ratiopharm-Arena das Bundesliga-Finale statt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren – aber Gastgeber Vöhringen zittert noch.

Vier Wettkämpfe haben die Schützinnen und Schützen des SV Pfeil Vöhringen in der Luftgewehr-Bundesliga bis zum Ende der Hauptrunde noch zu bestreiten. Und Teammanager Leo Menasch weiß: „Es gibt auf diesem Niveau keine einfachen Gegner.“ Dabei wären Konkurrenten, die man ohne viel Nervenflattern besiegt, jetzt genau richtig. Denn für die Vöhringer Mannschaft geht es um nicht mehr und nicht weniger als um das Finale daheim.