So laufen die Vorbereitungen auf das Saison-Highlight der Sportschützen

In der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm wird am 3. und 4. Februar das Bundesliga-Finale der Sportschützen ausgetragen. Der Ticketverkauf läuft vielversprechend.

In einer Woche steigt in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm der Saison-Höhepunkt der Sportschützinnen und Sportschützen. Am Samstag, 3., und Sonntag, 4. Februar, wird in der großen Multifunktionshalle jeweils ab 9 Uhr um die Bundesliga-Titel mit Luftgewehr und Luftpistole geschossen. Die Vorbereitungen laufen bei den Organisatoren des SV Pfeil Vöhringen auf Hochtouren.

Bislang wurden laut Verein fast 2900 Tickets verkauft. Das sind bereits jetzt mehr als im vergangenen Jahr, als rund 2500 Besucherinnen und Besucher das Final-Wochenende in Neu-Ulm verfolgt hatten. Leo Menasch, Manager des SV Pfeil Vöhringen, hofft auch noch mehr: „Wenn am Wochenende 3 000 Menschen kommen würden, wäre dies eine mega Werbung für den Schießsport.“

Der Zeitplan für das Bundesliga-Finale in Neu-Ulm 1 / 2 Zurück Vorwärts So läuft das Bundesliga-Finale mit dem Luftgewehr Samstag, 3. Februar

9 Uhr, 1. Viertelfinale, Der Bund München - SV Wieckenberg

10.45 Uhr, 2. Viertelfinale, SSV Kronau - SSG Kevelaer

12.30 Uhr, 3. Viertelfinale, SG Coburg - ST Hubertus Elsen

14.15 Uhr, 4. Viertelfinale, SV Pfeil Vöhringen - SB Freiheit 16 Uhr, 1. Halbfinale, Sieger 1. Viertelfinale - Sieger 2. Viertelfinale

18 Uhr, 2. Halbfinale, Sieger 3. Viertelfinale - Sieger 4. Viertelfinale Sonntag, 4. Februar

10.30 Uhr, Duell um Platz 3, Verlierer 1. Halbfinale - Verlierer 2. Halbfinale

13.30 Uhr, Finale, Sieger 1. Halbfinale - Sieger 2. Halbfinale

So läuft das Bundesliga-Finale mit der Luftpistole Samstag, 3. Februar

9 Uhr, 1. Viertelfinale, Sgi Waldenburg - Freischütz Wathlingen

10.45 Uhr, 2. Viertelfinale, SV Kelheim-Gmünd - PSV Olympia Berlin

12.30 Uhr, 3. Viertelfinale, KKS Hambrücken - Sportschützen Pier

14.15 Uhr, 4. Viertelfinale, ESV Weil am Rhein - SV 1935 Kriftel 16 Uhr, 1. Halbfinale, Sieger 1. Viertelfinale - Sieger 2. Viertelfinale

18 Uhr, 2. Halbfinale, Sieger 3. Viertelfinale - Sieger 4. Viertelfinale Sonntag, 4. Februar

9 Uhr, Duell um Platz 3, Verlierer 1. Halbfinale - Verlierer 2. Halbfinale

12 Uhr, Finale, Sieger 1. Halbfinale - Sieger 2. Halbfinale

Dafür wurde einiges getan: Unter anderem wurde in Licht- und Tontechnik investiert, damit die Zuschauer noch besser das Geschehen an der Schießlinie verfolgen können. Wie 2023 überträgt sportdeutschland.tv per Livestream aus der Arena. Aus Neu-Ulm werden insgesamt zehn Begegnungen live gezeigt: vier Viertelfinals, zwei Halbfinals und die vier Duelle um die Medaillen. Auch der erste Auftritt der Gastgeber vom SV Pfeil Vöhringen gegen SB Freiheit am Samstag ab 14.15 Uhr wird übertragen. Jan-Erik Aeply (Luftpistole) und Marco Hilger (Luftgewehr) sind die Kommentatoren, unterstützt werden sie von Schützen oder Trainern

Lesen Sie dazu auch