Die SGM Aufheim/Holzschwang bleibt in Lauerstellung

Die SGM Aufheim/Holzschwang bleibt in der Fußball-Bezirksliga weiter auf Kurs. Die Mannschaft von Trainer Johannes Paul gewann bereits am Samstag ihr Heimspiel gegen die SGM SW Rottenacker/Munderkingen einigermaßen schmerzfrei mit 3:1 und durfte so zumindest für eine Nacht die Tabellenspitze übernehmen. „Meine Mannschaft hat eine Superleistung gezeigt“, lobte der Trainer seine Kicker nach dem Abpfiff.

