Sportschießen

vor 33 Min.

Nächstes großes Finale in Neu-Ulm: Schützen schießen um Bundesliga-Titel

In der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm wird vom 3. bis 5. Februar wieder um den Bundesliga-Titel geschossen. Der SV Pfeil Vöhringen gilt in der Luftgewehr-Klasse als Mitfavorit.

Plus Anfang Februar kämpfen die besten Schützinnen und Schützen der Bundesliga mit Luftgewehr und Pistole in Neu-Ulm um den Titel. So laufen die Vorbereitungen.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Große Freude bei den einen, Enttäuschung bei den anderen. Unterschiedlicher könnten die Gemütszustände bei den beiden ausrichtenden Vereinen des Bundesligafinales der Sportschützen nicht sein. Während der SV Pfeil Vöhringen die Luftgewehr-Endrunde souverän als Meister der Süd-Gruppe erreicht hat, bleibt dem SV Waldkirch nach Platz fünf in seiner Luftpistolen-Staffel am Wochenende von 3. bis 5. Februar in der Ratiopharm-Arena nur die Zuschauerrolle. Wie im vergangenen Jahr schießen die besten Mannschaften Deutschlands in Neu-Ulm um die Meisterspiegel. Die Vorbereitungen auf die Wettkämpfe laufen bereits auf Hochtouren, das Interesse an der Veranstaltung ist groß. Bis dato wurden knapp 1200 Tickets verkauft, etwas mehr als 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben pro Tag Platz auf der Arena-Tribüne.

Das ist deutlich weniger als beim Basketball (6000) oder zuletzt beim Pokal-Final-Four der Tischtennis-Bundesliga (5000), hat aber ganz einfache Gründe. Weil in Richtung der Gegentribüne geschossen wird und man von den seitlichen Rängen schlechte Sicht aufs Geschehen hätte, bleibt nur die Haupttribüne für die Besucherinnen und Besucher. Das Finale wird aufwendig in Szene gesetzt, fachkundige Moderatoren weisen auch Neulinge verständlich ein. An den Schießständen tummeln sich nicht nur deutsche Stars neben Olympiasiegern, Welt- und Europameistern aus dem Ausland.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen