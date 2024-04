Alicia Staigmüller vom SC Vöhringen ist "Sportstar des Monats" im März

Bei der Leser-Abstimmung im März setzt sich Handballerin Alicia Staigmüller vom SC Vöhringen durch. Auch auf Rang zwei landet eine erfolgreiche Frau.

Es ist ein weiterer Volltreffer für die Torjägerin: Handballerin Alicia Staigmüller vom SC Vöhringen hat die Online-Abstimmung unserer Redaktion gewonnen und ist damit „Sportstar des Monats“ im März. Sie siegte mit einem Vorsprung von über 500 Stimmen vor Lilly Uhrmann, Torhüterin beim Eishockey-Bayernligisten Devils Ulm/ Neu-Ulm.

Insgesamt wurden in den vergangenen Tagen über 1100 Stimmen abgegeben. Staigmüller gewann mit 722 Stimmen (65 Prozent). Sie hat sich diesen Titel redlich verdient, ist so etwas die sportliche Lebensversicherung der Vöhringer Handballerinnen. Keine andere Spielerin in der Landesliga hat in dieser Saison bislang so viele Tore erzielt wie Staigmüller. In 16 Partien hat sie für ihre Mannschaft 149 Mal getroffen, davon 53 Siebenmeter verwandelt. Das macht eine beeindruckende Quote von 9,31 Toren pro Spiel im Schnitt.

Das sind die weiteren Platzierungen

Beim Voting folgte auf Platz zwei Lilly Uhrmann vom VfE Ulm/Neu-Ulm (207 Stimmen/19 Prozent). Die 20-Jährige bekam bei den Devils Ulm/Neu-Ulm ihre ersten Einsatzminuten in der Eishockey-Bayernliga der Männer. Außerdem wurde sie mit den Frauen des ECDC Memmingen nach dem Triumph im Jahr 2023 bereits zum zweiten Mal deutsche Meisterin. Dahinter folgten mit 119 Stimmen (elf Prozent) Fußballer Nico Fundel vom Regionalligisten FV Illertissen, Torhüter Christian Ortag vom SSV Ulm 1846 Fußball (62 Stimmen) und Basketballer Justinian Jessup von Ratiopharm Ulm (acht Stimmen).