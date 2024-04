Sportstar des Monats

vor 50 Min.

"Sportstar" im März: Was Handballerin Alicia Staigmüller auszeichnet

Plus Beim Voting im März setzt sich Handballerin Alicia Staigmüller vom SC Vöhringen durch. Nächste Woche geht sie als Fan zur Olympia-Qualifikation der Frauen.

Von Stephan Schöttl

Es ist ein weiterer Volltreffer für die Torjägerin: Handballerin Alicia Staigmüller vom SC Vöhringen hat die Online-Abstimmung unserer Redaktion zum "Sportstar des Monats" im März für sich entschiden. Sie siegte mit einem Vorsprung von über 500 Stimmen vor Lilly Uhrmann, Torhüterin beim Eishockey-Bayernligisten Devils Ulm/Neu-Ulm.

Staigmüller hat sich diesen Titel redlich verdient, ist so etwas die sportliche Lebensversicherung der Vöhringer Handballerinnen. Keine andere Spielerin in der Landesliga hat in dieser Saison bislang so viele Tore erzielt wie Staigmüller. In 16 Partien hat sie für ihre Mannschaft 149 Mal getroffen, davon 53 Siebenmeter verwandelt. Das macht eine beeindruckende Quote von 9,31 Toren pro Spiel im Schnitt.

