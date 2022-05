Wintersport

17:55 Uhr

Skifahrer Niklas Opdenhoff hat ein besonderes Gespür für Schnee

Niklas Opdenhoff aus Vöhringen ist als Skirennfahrer Woche für Woche in den Bergen unterwegs – in Deutschland, Österreich und Italien.

Plus Niklas Opdenhoff ist leidenschaftlicher Skifahrer. Der Vöhringer startet bei nationalen und internationalen Rennen – und erzählt jetzt auch in einem Podcast darüber.

Von Stephan Schöttl

3312 Meter Schussfahrt, Sprünge von bis zu 80 Metern und Geschwindigkeiten an die 140 Stundenkilometer. Die Streif in Kitzbühel ist die wohl spektakulärste Skiabfahrt der Welt. Selbst die risikofreudigsten Rennfahrer haben Respekt. Niklas Opdenhoff ist begeisterter Skifahrer, auf die Streif hat er sich zwar noch nicht gewagt, aber die Faszination eines Abfahrtsrennens im vergangenen Winter zum ersten Mal selbst erlebt. Die Saison 2021/2022, sagt er, sei die bislang erfolgreichste in seiner Karriere gewesen.

